Chỉ số KOSPI tiếp tục giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đạt 1.927,17 điểm, giảm 11,2 điểm (0,58%) so với phiên giao dịch trước đó.Chỉ số KOSPI đã tiếp tục xu thế giảm khi khởi đầu phiên giao dịch cùng ngày với chỉ số là 1.921,49 điểm, giảm 16,88 điểm (0,87%) so với phiên giao dịch trước. Nguyên nhân là do chịu sự tác động từ tình hình kinh tế trì trệ xuất có liên quan đến Mỹ.Trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng cổ phiếu lên tới 93,6 tỷ won (hơn 77 triệu USD). Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 55,8 tỷ won (46 triệu USD), nhà đầu tư tổ chức mua ròng 142 tỷ won (gần 12 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng nối tiếp xu thế giảm, đạt 591,57 điểm, mất 5,58 điểm (0,93%) so với phiên giao dich trước. Tại sàn này, nhà đầu tư người nước ngoài và tổ chức đã bán ròng lần lượt 41 tỷ won (33,8 triệu USD), và 12 tỷ won (9,9 triệu USD). Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng 54,7 tỷ won (hơn 45 triệu USD).Ngoài ra, tỷ giá hối đoái won-USD tại thị trường ngoại hối ở Seoul trong ngày 16/8 cũng dừng lại ở mức 1.210,8 won ăn 1 USD, giảm 1,9 won so với hôm trước.