Sản lượng xe ô tô của Hàn Quốc giảm mạnh

Photo : KBS News

Theo báo cáo doanh nghiệp nửa đầu năm của các hãng sản xuất xe ô tô thành phẩm, sản lượng 6 tháng đầu năm nay của hãng Hyundai, Kia, Ssangyong là 1.729.420 chiếc, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm tới 3,7% so với nửa đầu năm 2017.Xét theo từng doanh nghiệp, sản lượng của hãng Hyundai đạt 886.100 chiếc, giảm 1% so với năm ngoái; hãng Kia đạt 761.000 chiếc, giảm 2,4%; hãng Ssangyong là 82.320 chiếc, giảm 0,9%. Với xu thế này, năng lực sản xuất xe ô tô của Hàn Quốc trong năm nay có khả năng sẽ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây.Theo một báo cáo công bố gần đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA), sản lượng xe ô tô trong nước năm ngoái là 4.535.000 chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 2003 (4.396.000 chiếc).Sai khi năng lực sản xuất xe ô tô rơi xuống mức chạm đáy vào năm 2003, các doanh nghiệp đã tích cực đầu tư thiết bị sản xuất giúp khôi phục công suất năm 2004 đạt 4.850.000 chiếc, và duy trì ở mức 4.600.000 chiếc cho đến khi đạt mức kỷ lục 4.984.000 chiếc vào năm 2012.Tuy nhiên, kể từ năm 2013 cho đến nay, con số này chỉ dừng ở mức 4.600.000 chiếc. Nguyên nhân là chịu tác động lớn từ việc nhà máy hãng Hyundai và Kia chính thức áp dụng cơ chế sản xuất luân phiên hai ca làm việc. Ngoài ra, một lý do nữa là việc nhà máy sản xuất xe ô tô của hãng GM Hàn Quốc tại thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, đóng cửa trong năm ngoái.Sản lượng giảm khiến kết quả sản xuất xe ô tô giảm theo. Hệ quả là sản lượng xe ô tô của Hàn Quốc đã giảm từ 4.521.429 chiếc trong năm 2013, xuống còn 4.028.705 chiếc trong năm ngoái, giảm 10,9% sau 5 năm.Theo đó, thứ hạng sản lượng xe ô tô của Hàn Quốc trên thế giới năm 2016 đã bị đẩy lùi về vị trí thứ 6 sau Ấn Độ, và hạ bậc xuống vị trí thứ 7 trong năm ngoái sau Mexico.