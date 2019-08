Hàn Quốc là nước duy nhất trong OECD tăng tiêu thụ than đá

Photo : YONHAP News

Trong năm ngoái, Hàn Quốc là nước duy nhất trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có lượng tiêu thụ than đá tăng.Theo báo cáo thống kê năng lượng thế giới năm 2019 do Tập đoàn năng lượng BP của Anh công bố gần đây, lượng tiêu thụ than đá trong năm ngoái của Hàn Quốc là 88,2 triệu TOE (tấn dầu quy đổi), tăng 2,4% so với một năm trước. Theo đó, Hàn Quốc xếp thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản về tiêu thụ than đá.Tuy nhiên, cả 4 nước tiêu thụ than đá nhiều hơn Hàn Quốc đều có dân số lớn hơn rất nhiều, nên lượng tiêu thụ than đá trên đầu người của Hàn Quốc là mức cao nhất thế giới, đạt 1,73 TOE, cao hơn Trung Quốc (1,35 TOE). Đặc biệt, trong khi các nước khác có lượng tiêu thu than đá giảm thì duy chỉ có Hàn Quốc là tăng 2,4%.Nguyên nhân khiến tiêu thụ than đá hàng năm của Hàn Quốc tăng là do than mềm được dùng cho nhà máy phát điện tăng. Than đá nhập về Hàn Quốc chủ yếu được tiêu thụ trong các lĩnh vực như nhà máy phát điện, luyện thép, sản xuất xi măng. Trong đó, có tới 67% than đá dùng cho nhà máy phát điện, chiếm tỷ trọng lớn nhất.Thế giới hiện đang chuyển sang xu hướng dần từ bỏ sử dụng than đá để giảm bớt khí thải nhà kính. Có ít nhất 23 nước và vùng lãnh thổ như Anh, Pháp tuyên bố sẽ xóa bỏ nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho tới năm 2023. Quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy cũng đang xúc tiến phương án loại đầu tư trong ngành công nghiệp than đá. 4 công ty bảo hiểm xã hội lớn của châu Âu gồm AXA, gần đây cũng tăng cường hạn chế đầu tư và mua bán bảo hiểm liên quan đến than đá. Các tổ chức này phân tích rằng các thảm họa thiên nhiên không dự đoán được do biến đổi khí hậu gây ra đang tác động xấu đến lợi nhuận của mảng bảo hiểm đền bù thiệt hại.