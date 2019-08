Photo : YONHAP News

Làn sóng kêu gọi Nhật Bản mở lại trưng bày bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, đang ngày một dâng cao.Trước đó, dưới sức ép liên tục từ chính quyền tỉnh Aichi, Ban tổ chức triển lãm "Aichi Triennale 2019", một sự kiện triển lãm nghệ thuật quốc tế quy mô lớn nhất Nhật Bản diễn ra tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, đã quyết định dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình", chỉ ba ngày sau lễ khai mạc, với lý do "an toàn".Bức tượng này vốn được bố trí thuộc gian triển lãm với chủ đề “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?). Tuy nhiên, Ban tổ chức sự kiện đã đóng cửa cả gian triển lãm trên.Trong vòng từ ngày 3/8 tới ngày 14/8, đã có tổng cộng khoảng 26.000 nhà hoạt động nghệ thuật và người dân Nhật Bản ký tên vào bản yêu cầu Ban tổ chức triển lãm rút lại quyết định dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình". Bản ký tên dự kiến được trình lên chính quyền tỉnh Aichi vào ngày 19/8. Đại diện những người tham gia sẽ tổ chức họp báo phía trước trụ sở tỉnh Aichi, để một lần nữa kêu gọi lãnh đạo tỉnh này khôi phục trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình".