Điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn tại Liên hoan phim Thụy Sĩ

Photo : KBS News

Điện ảnh Hàn Quốc liên tiếp mang về nhiều tin vui từ Liên hoan phim quốc tế Locarno (Thụy Sĩ) lần thứ 72.Trước tiên, bộ phim điện ảnh hợp tác Hàn-Pháp mang tên "Những đứa trẻ của Isadora" (tên tiếng Anh "Isadora's children") đã giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất". Bộ phim của đạo diễn người Pháp Damien Manivel, do Liên hoan phim quốc tế Jeonju tài trợ sản xuất, kể về hành trình tìm lời giải của 4 người phụ nữ về điệu múa mà vũ công ballet huyền thoại người Mỹ Isadora Duncan đã sáng tác sau khi mất đi hai đứa con.Tác phẩm "Cao độ của sóng" (Height of the Wave) của đạo diễn Park Jung-bum đã giành được "Giải thưởng của Ban giám khảo". Phim vẽ lên bức tranh về tham vọng và sự sụp đổ của con người, giữa bối cảnh là một hòn đảo xa xôi, hẻo lánh.Liên hoan phim quốc tế Locarno là liên hoan phim tiêu biểu của Thụy Sĩ, được tổ chức lần đầu vào năm 1946.