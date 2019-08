Nhập khẩu thuốc lá Nhật Bản giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản tại Hàn Quốc nhằm phản đối biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Tokyo, đã lan rộng sang cả mặt hàng thuốc lá.Theo thống kê thương mại xuất nhập khẩu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 20/8, thuốc lá nhập khẩu từ Philippines trong tháng 7 là 403 tấn, giảm 31,9 tấn (7,3%) so với tháng trước đó. Philippines là nơi đặt các nhà máy sản xuất thuốc lá của công ty thuốc lá Nhật Bản JTI, với các thương hiệu thuốc lá nổi tiếng như Mevius hay Calmel.Trong số 4 hãng thuốc lá có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc là KT&G, Philip Morris, BAT và JTI, thì JTI có nhiều nhà máy đặt tại Philippines nhất. Ba hãng còn lại chủ yếu có nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc để cung cấp cho thị trường trong nước.Theo đó, ngoại trừ trường hợp thuốc lá được cá nhân mua về nước với số lượng nhỏ ra, trên thực tế, toàn bộ thuốc lá nhập từ Philippines đều là thuốc lá của hãng JTI.Trước đây, JTI ủy thác cho công ty KT&G sản xuất thuốc lá cung cấp cho thị trường Hàn Quốc. Song kể từ năm 2017, toàn bộ thuốc lá của hãng bán trong nước đều được nhập khẩu từ Philippines. Do đó, lượng nhập khẩu thuốc lá Philippines vào Hàn Quốc tăng đột biến, từ con số 0 trong năm 2015 và 2016, lên 2.085 tấn trong năm 2017, 4.974 tấn năm 2018 và 1.852 tấn tính từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay.Nguyên nhân khiến lượng nhập khẩu thuốc lá từ Philippines giảm trong tháng 7 được cho là xuất phát từ làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản hiện nay. Trên thực tế, năm 2017, lượng nhập khẩu tăng từ 134,9 tấn trong tháng 6, lên 323,1 tấn trong tháng 7. Năm ngoái, lượng nhập khẩu tăng từ 318,7 tấn trong tháng 6, lên 396,7 tấn trong tháng 7. Duy chỉ có năm nay là giảm đi 30 tấn.Tuy nhiên, hãng JTI Korea cho rằng nguyên nhân là do "tình hình nội bộ", bởi sự kiện ra mắt sản phẩm thuốc lá điện tử mới vào ngày 11/7 vừa qua.Theo giới doanh nghiệp, thị phần bán lẻ của JTI đã rơi từ mức 10% trong tháng 6, xuống còn 9% trong tháng 7. Về vấn đề này, JTI Korea giải thích tháng 6 và tháng 7 không trùng với thời điểm diễn ra làn sóng tẩy chay hàng Nhật Bản, nên khó có thể nói nguyên nhân xuất phát từ đó. Hơn nữa, theo JTI, toàn bộ thuốc lá của hãng bán tại Hàn Quốc không dùng nguyên liệu từ Nhật Bản, mà sử dụng nguyên liệu tốt nhất được chọn lọc từ châu Mỹ, châu Phi và châu Âu.