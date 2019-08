Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm nhập từ Nhật Bản

Photo : KBS News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã nhất trí tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm xuất xứ Nhật Bản, sau khi phát hiện một số thực phẩm chế biến của nước này bị nhiễm xạ.Trong 5 năm gần đây, có đến 17 mặt hàng thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản bị phát hiện nhiễm xạ. Trong đó, 10 mặt hàng là đồ ăn nhanh như trà, cà phê; ba mặt hàng nông, thủy sản; hai mặt hàng phụ gia thực phẩm và hai loại thực phẩm chức năng.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm cho biết sẽ tăng gấp đôi số lượng mẫu thử kiểm tra. Thời hạn áp dụng biện pháp siết chặt kiểm tra an toàn là từ ngày 23/8 này.Sau sự cố rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân tỉnh Fukushima vào năm 2011, Chính phủ Hàn Quốc đã cấm nhập khẩu 27 mặt hàng nông, thủy sản từ 8 tỉnh và khu vực của Nhật Bản, đồng thời tiến hành kiểm tra nhiễm xạ đối với mỗi đơn hàng nhập khẩu thực phẩm xuất xứ Nhật Bản. Nếu phát hiện sản phẩm bị nhiễm xạ dù dưới mức quy định là 100 Bq (Becquerel) trên 1 kg, nhà nhập khẩu sẽ phải nộp phiếu kiếm tra bổ sung. Trường hợp không đáp ứng, lô hàng sẽ bị trả về nước xuất khẩu.Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm khẳng định toàn bộ các thực phẩm bị phát hiện nhiễm xạ trong thời gian qua đều đã được trả lại nước xuất khẩu, không được lưu thông, bán trong nước.