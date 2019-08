Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) tại Liên hợp quốc (New York), Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook nhấn mạnh liên minh bảo vệ eo biển Hormuz mà Washington đang xúc tiến thành lập là nhằm bảo đảm sự ổn định cho thị trường dầu mỏ.Ông Hook nêu rõ một phần tư lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua eo Hormuz. Nếu mối đe dọa ngày một gia tăng, cản trở tự do hàng hải và tự do tàu thuyền, thì giá năng lượng sẽ tăng vọt. Do vậy, việc thành lập một liên minh bảo vệ an toàn cho eo biển này là điều cần thiết, nhằm ổn định thị trường dầu mỏ.Đặc phái viên Mỹ khẳng định các quốc gia tham gia liên minh không nhất thiết phải cử binh lực, mà có thể hỗ trợ trang thiết bị trên biển, trên không, hoặc hỗ trợ nhân lực liên quan. Khi gia nhập liên minh, quốc gia thành viên có thể được Mỹ chia sẻ thông tin về các yếu tố đe dọa tới sự an toàn của tàu thuyền thương mại.Ông Hook nhấn mạnh các nước tham gia phải tự nguyện đưa ra quyết định gia nhập, cho biết gần đây đã có Anh và Ba-ranh bày tỏ ý định gia nhập liên minh.Đặc phái viên Mỹ cho rằng phần lớn dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz có đích đến là khu vực châu Á, hối thúc các nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc, gia nhập liên minh để bảo vệ lợi ích an ninh của chính mình.