Tài sản đầu tư nước ngoài ròng đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Các khoản đầu tư chứng khoán nước ngoài tăng, khiến tài sản đầu tư nước ngoài ròng của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục. Tài sản đầu tư nước ngoài ròng là tài sản đầu tư nước ngoài đã trừ đi các khoản nợ nước ngoài.Theo "Bảng cân đối đầu tư quốc tế cuối tháng 6 năm 2019" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 21/8, tài sản đầu tư ở nước ngoài của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 6 là 1.621,5 tỷ USD, tăng 48,1 tỷ USD so với quý trước. Tổng số tiền đầu tư của người nước ngoài vào Hàn Quốc là 1.159,2 tỷ USD, tăng 22,1 tỷ USD.Theo đó, tài sản đầu tư nước ngoài ròng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay là 462,3 tỷ USD, tăng 26 tỷ USD so với quý trước.Một quan chức thuộc BOK đánh giá nguyên nhân là do việc giá cổ phiếu Mỹ tăng và lãi suất toàn cầu giảm, dẫn đến việc đánh giá lợi nhuận từ cổ phiếu và trái phiếu tăng, trong khi nợ giảm do giá trị đồng won xuống thấp trong quý II.Nợ nước ngoài ròng, tức là khoản tiền mà Hàn Quốc nhận từ nước ngoài sau khi trừ nợ nước ngoài, đạt 471,1 tỷ USD, giảm 3,1 tỷ USD so với quý I. Trong khi đó, thu hồi từ cho vay nước ngoài tăng 18,4 USD so với quý trước, đạt 933,1 tỷ USD. Nợ nước ngoài ở mức 462,1 tỷ USD, tăng 21,5 tỷ USD so với quý I.Tỷ trọng nợ nước ngoài ngắn hạn (tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên nợ nước ngoài) và tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn (tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tài sản dự phòng để thanh toán nước ngoài) cũng tăng lần lượt 0,9% và 2,8%, đạt 30,3% và 34,7%.BOK giải thích nguyên nhân là do chịu tác động từ việc nhà đầu tư nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nhiều trái phiếu ổn định giá trị đồng won do BOK phát hành, và rủi ro đối với thị trường tài chính của Hàn Quốc là không lớn.