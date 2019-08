Lo ngại an toàn nhiễm xạ tại Thế vận hội Tokyo 2020

Photo : KBS News

Ủy ban Olympic và thể thao Hàn Quốc được cho là đã lên kế hoạch điều hành một trại tập huấn cho đoàn vận động viên nước nhà đến Nhật Bản để tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 trong 40 ngày.Theo đó, các vận động viên có khả năng cao thi đấu 15 môn thể thao tại Olympic Tokyo, sẽ được tập luyện ở các cơ sở thể thao gần thủ đô Tokyo và tỉnh Chiba (Nhật Bản).Tuy nhiên, trong trường hợp này lại phát sinh vấn đề liên quan đến ăn uống của các vận động viên. Ủy ban Olympic và thể thao đã lên kế hoạch điều hành một trung tâm hỗ trợ cung cấp thức ăn riêng, với các nguyên vật liệu trong nước, một tuần trước khi khai mạc Thế vận hội. Thế nhưng, do trại tập huấn chỉ mở cửa trước đó hai tuần, nên việc cung cấp thực phẩm khó có thể thực hiện được trong một tuần còn lại.Vì lý do này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã yêu cầu Ủy ban Olympic và thể thao xem xét lại kế hoạch vận hành trại tập huấn cho các vận động viên tại Nhật Bản.Trên thực tế, Hàn Quốc không có trại tập huấn riêng cho các vận động viên trong kỳ Thế vận hội Rio 2016 tại Bra-xin vì lo ngại bệnh do vi-rút Zika gây ra, cũng như tại Olympic Bắc Kinh 2018 bởi khoảng cách không xa.Ủy ban Olympic và thể thao cũng đã chính thức yêu cầu Tokyo kiểm tra vấn đề an toàn chất phóng xạ và cung cấp thực phẩm, thức ăn cho vận động viên, trong cuộc họp của Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo diễn ra tại Nhật Bản trước đó.