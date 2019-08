Giá sản xuất giảm sau 33 tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/8 cho biết chỉ số giá sản xuất tháng 7 không có biến động so với một tháng trước, nhưng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2016, chỉ số giá sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Điều này được phân tích là bởi ảnh hưởng lớn từ việc giá nông, lâm, thủy sản giảm 4,5% so với năm ngoái, sự sụt giảm giá dầu quốc tế khiến giá than đá, chế phẩm dầu mỏ giảm 8,3%.Nếu so với tháng 6, giá nông, lâm, thủy sản giảm 0,1%, giá các mặt hàng công nghiệp giảm 0,1%, nhưng giá điện, gas, nước lại tăng 0,4%, dẫn tới chỉ số giá sản xuất trong tháng 7 giữ nguyên so với tháng 6.Xét theo các mặt hàng chính, giá ớt chuông giảm tới 46,1%, giá dưa lê giảm 29,9%, giá khoai lang giảm 20,5% do nguồn cung tăng, nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh so với tháng 6. Giá bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (DRAM) giảm 12,8%, do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu chững lại. Trong khi đó, giá khách sạn, dịch vụ hàng không quốc tế, nội địa lại tăng do các doanh nghiệp áp dụng mức giá cao điểm mùa hè.