Ba tàu nghi chở than đá trái phép của miền Bắc cập cảng Nhật Bản trong năm qua

Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai (gọi tắt là Nikkei) của Nhật Bản ngày 21/8 đưa tin: 3 trong số 4 tàu chở hàng bị Hàn Quốc cấm nhập cảng hồi tháng 8 năm ngoái do nghi ngờ chở than đá lậu của Bắc Triều Tiên, đã cập cảng Nhật Bản ít nhất 8 lần trong vòng một năm qua.Tờ báo viện dẫn nguồn dữ liệu của tổ chức quốc tế "Tokyo MOU" chuyên giám sát kiểm tra tàu thuyền để đưa ra kết luận này.Báo Nikkei khẳng định các tàu thuyền bị cấm vận hành do vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, đã ghé Nhật Bản trước và sau khi cập cảng ở Nga và Trung Quốc. Tờ báo bày tỏ lo ngại rằng Bắc Triều Tiên đã lợi dụng cảng của Nhật Bản để tránh né các lệnh cấm vận, xuất khẩu trái phép than đá.Trong số các tàu cập cảng Nhật Bản, có một chiếc đã đến cảng Tomakomai trên đảo Hokkaido vào tháng 10 năm ngoái, cập cảng Niigata vào tháng 12 và cập cảng Funakawa (tỉnh Akita) vào tháng 6 năm nay. Tàu này được cho là đã đến Trung Quốc và Nga sau đó. Hai chiếc còn lại cũng ghé cảng Kagoshima và cảng Niigata vào mùa thu và mùa đông năm ngoái, trước khi di chuyển đến cảng của Nga.Báo Nikkei cho rằng sự chậm trễ trong điều chỉnh quy định pháp luật của Nhật Bản là nguyên nhân giúp các tàu chở hàng vi phạm lệnh cấm vận có thể cập cảng nước này được.Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản cho biết đã kiểm tra ngay tại chỗ đối với 8 lần cập cảng của các tàu trên, song không phát hiện bất cứ chi tiết vi phạm cấm xuất cảng nào căn cứ theo luật hiện hành. Mặc dù trong "Luật đặc biệt cấm nhập cảnh đối với tàu thuyền nhất định" của Nhật Bản có quy định cấm nhập cảnh các tàu thuyền của Bắc Triều Tiên, nhưng không cấm tàu thuyền của nước thứ ba chưa từng có lý lịch nhập cảnh vào miền Bắc.Theo báo trên, các tàu vi phạm đã nhập cảnh vào Nhật Bản đều là tàu mang quốc tịch Belize thuộc khu vực Trung Mỹ, nên không thuộc đối tượng bị cấm.