Hàn Quốc và Israel đạt thỏa thuận về FTA song phương

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Israel đã đạt được thỏa thuận về việc ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương sau 3 năm đàm phán.Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Kinh tế công nghiệp Israel Eli Cohen ngày 21/8 đã chính thức công bố việc đạt được thỏa thuận đàm phán FTA Hàn-Israel, tại Jerusalem.Hai bên đã đạt được thỏa thuận về FTA qua 6 đợt đàm phán chính thức, khởi động từ tháng 5 năm 2016. Chính phủ bày tỏ kỳ vọng thông qua FTA Hàn-Israel, Hàn Quốc có thể mở rộng xuất khẩu cũng như hợp tác kỹ thuật, công nghiệp với Israel, thị trường trọng tâm của khu vực Trung Đông, trong tương lai.Theo đó, Hàn Quốc đã nhất trí xóa bỏ thuế quan đối với lượng hàng hóa chiếm 99,9% kim ngạch nhập khẩu từ Israel. Ngược lại Israel nhất trí loại bỏ thuế quan đối với 100% hàng hóa nhập khẩu từ Seoul. Như vậy, các mặt hàng chiếm 97,4% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Israel sẽ được gỡ bỏ thuế ngay lập tức, đồng thời các mặt hàng xuất khẩu chủ lực được nhận ưu đãi thuế như xe ô tô (7%), phụ tùng xe ô tô (6% đến 12%), may mặc (6%), mỹ phẩm (12%). Ngoài ra, thiết bị dùng trong chế tạo chíp bán dẫn, mặt hàng nhập khẩu số một từ Israel, và thiết bị ứng dụng điện tử, mặt hàng nhập khẩu lớn thứ hai, sẽ được miễn thuế trong vòng 3 năm.Tuy nhiên, Chính phủ cho biết một số các mặt hàng nhạy cảm như nông, thủy sản, chăn nuôi vẫn được duy trì mức thuế hiện tại; cũng như tiếp tục xem xét mức thuế và thời gian áp dụng đối với các mặt hàng mà Israel quan tâm như bưởi, thiết bị y tế, phân bón tổng hợp.Đặc biệt, thông qua hiệp định mới, Chính phủ sẽ bảo đảm được quyền sở hữu trí tuệ gồm các sản phẩm nội dung như phim điện ảnh, âm nhạc, giúp mở rộng hơn nữa làn sóng văn hóa Hallyu. Bên cạnh đó, FTA Hàn-Israel còn bao gồm các nội dung như mở rộng hợp tác kỹ thuật ở các lĩnh vực đa dạng như hàng không, y tế, dược phẩm, thực tế ảo, dữ liệu lớn (big data), năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin (IT), trí tuệ nhân tạo (AI) và thực phẩm nông nghiệp.Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Israel có ý nghĩa to lớn bởi Hàn Quốc là nước châu Á đầu tiên ký kết FTA với quốc gia Trung Đông này, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả giúp Seoul đi tiên phong ở thị trường Israel so với đối thủ cạnh tranh khác như Nhật Bản, Trung Quốc.Chính phủ hai nước sẽ hoàn thiện thảo luận các nội dung chi tiết, tiến hành quá trình kiểm tra pháp lý trước khi tiến hành ký nháp hiệp định, sau đó sẽ tiến hành công bố bản tiếng Anh, lễ ký kết chính thức và phê chuẩn tại Quốc hội.