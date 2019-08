Hàn Quốc và Anh nhất trí tăng cường hợp tác hậu Brexit

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Anh ngày 21/8 đã thông qua một tuyên bố chung với nội dung cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác không đổi ngay cả sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.Tuyên bố chung Hàn-Anh gồm 8 nội dung, trong đó, hai bên nhất trí ủng hộ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền và pháp quyền; tái khẳng định quyết tâm hợp tác phát triển bền vững, thúc đẩy đầu tư dựa trên các quy định quốc tế và tự do thương mại, ngăn chặn sự mở rộng của vũ khí hủy diệt hàng loạt, phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Cho đến nay, Hàn Quốc và Anh hợp tác cùng nhau dựa trên cơ sở khung hợp tác Hàn-EU là "Hiệp định căn bản giữa Hàn Quốc với EU và các nước thành viên EU". Tuy nhiên, hiệp định này sẽ không còn có thể áp dụng được với Anh sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu. Đây là lý do Seoul và London xúc tiến thông qua Tuyên bố chung song phương.Thứ trưởng Ngoại giao Cho Se-young ngày 21/8 đã có cuộc gặp với Đại sứ Anh tại Hàn Quốc Simon Smith, đánh giá cao Tuyên bố chung Hàn-Anh và bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ cùng nỗ lực hợp tác trong các vấn đề nổi cộm quốc tế trong tương lai. Đáp lại, Đại sứ Smith nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Anh, khẳng định hợp tác song phương sẽ không có gì thay đổi sau khi anh rời khỏi EU.Bộ Ngoại giao đánh giá Tuyên bố chung Hàn-Anh là cơ hội để tái xác nhận mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước nhân dịp Anh ra mắt Chính phủ mới, đồng thời là nền tảng quan trọng để tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cùng với việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh sắp tới.