Photo : YONHAP News

Sau khi Tokyo tuyên bố biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Seoul từ đầu tháng 7, lượng khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản trong tháng trước đã giảm tới 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) ngày 21/8 đã công bố báo cáo thống kê lượng khách người nước ngoài du lịch nước này và lượng người Nhật xuất cảnh tháng 7. Theo đó, khách du lịch người Hàn tới "xứ sở hoa anh đào" là 561.700 người, giảm 46.000 người so với một năm trước. Đây là con số thấp nhất tính theo tháng kể từ đầu năm cho tới nay. So với khách quốc tế khác đến Nhật Bản, khách du lịch Hàn Quốc giảm mạnh nhất (7,6%), tiếp đó là khách du lịch đến từ Indonesia (4,9%), Hồng Kông (4,4%), Malaysia (0,4%) và Đài Loan (0,3%).Tổng lượng khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản tính từ đầu năm đến tháng 7 là 4.424.000 người, ít hơn cùng kỳ năm ngoái 20.000 người, tương đương mức giảm 4,3%.Cơ quan du lịch Nhật Bản (JTA) phân tích nguyên nhân là do địa điểm du lịch của người Hàn Quốc đã trở nên đa dạng hơn sang các nước như Trung Quốc và Việt Nam, cùng với đó là nền kinh tế Hàn Quốc trì trệ, cộng thêm với mối quan hệ Hàn-Nhật trở nên tồi tệ hơn gần đây.Hãng tin Kyodo của Nhật Bản nhận định rằng căng thẳng Hàn-Nhật xung quanh vấn đề bồi thường nạn nhân cưỡng bị ép lao động thời chiến và biện pháp hạn chế xuất khẩu đã khiến khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản giảm mạnh, dẫn đến các chuyến bay giữa hai nước cũng giảm theo.Một số phân tích nhận định làn sóng tẩy chay không đi du lịch Nhật Bản lan rộng khiến lượng khách đặt trước sẽ thấp đi sau tháng 8, và điều này sẽ được phản ánh trong số liệu thống kê sau đó.Theo hãng du lịch lớn nhất Nhật Bản JTB, lượng khách người Hàn đặt tour du lịch mới trong tháng 8 và tháng 9 giảm lần lượt 70% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và du lịch Nhật Bản cho biết các chuyến bay giữa hai nước tính đến hiện tại đã giảm ít nhất 220 chuyến, và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.Mặt khác, tổng lượng khách du lịch quốc tế tới Nhật Bản trong tháng 7 vừa qua là 2,99 triệu người, tăng 160.000 người (5,6%) so với một năm trước đó, con số cao kỷ lục tính theo tháng. Trong đó, khách Trung Quốc là 1,05 triệu người, tăng 19,5%. Đây cũng là lần đầu tiên, số lượng khách du lịch người Trung Quốc tới Nhật Bản vượt mốc 1 triệu người.