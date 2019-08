WFP giảm viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên do thiếu vốn

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 22/8 (giờ địa phương) đưa tin: Chương trình lương thực thế giới (WFP) trực thuộc Liên hợp quốc đã cắt giảm viện trợ cho Bắc Triều Tiên trong năm ngoái, do thiếu tiền quỹ.Theo báo cáo kết quả định kỳ 2018 gần đây của WFP, năm ngoái tổ chức này đã ngừng hỗ trợ lương thực cho 195.000 trẻ em, cắt giảm lượng chu cấp lương lực cho trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai, cho con bú và thiếu nữ, cũng như ngừng cấp bánh quy trẻ em học nội trú, bệnh viện, cô nhi viện ở 8 trên 9 địa phương của miền Bắc.Theo báo cáo về quốc gia Bắc Triều Tiên do WFP công bố vào tháng 12 năm ngoái, lượng tài chính cần thiết để viện trợ cho quốc gia này năm 2018 là 52 triệu USD. Tuy nhiên, thực tế số tiền quyên góp được chỉ đạt 22 triệu USD, chưa bằng một nửa so với dự tính. Trong khi đó, trong báo cáo về triển vọng lúa gạo tháng 8 (Rice Outlook: August 2019), Cục nghiên cứu kinh tế (Economic Research Service-ERS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ lại dự báo sản lượng thu hoạch gạo (đã xát vỏ) trong mùa thu năm nay của miền Bắc đạt khoảng 1,36 triệu tấn, giảm 240 tấn so với con số dự báo trong tháng 5 vừa qua, và là con số thấp nhất kể từ sau năm 1994.