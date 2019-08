Chấm dứt giảm thuế xăng dầu từ tháng 9

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 22/8 công bố quyết định không kéo dài áp dụng giảm thuế xăng dầu, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng này. Bộ Kế hoạch và tài chính nêu ra hai lý do là nguồn thu thuế trong năm nay dự báo sẽ giảm mạnh, và giá dầu quốc tế đang có xu hướng ổn định.Thu thuế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 156.200 tỷ won (129,5 tỷ USD), giảm 1.000 tỷ won (khoảng 830 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thu thuế giao thông, năng lượng, môi trường giảm 300 tỷ won (250 triệu USD), do ảnh hưởng từ việc Chính phủ giảm thuế xăng dầu.Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/9, thuế xăng dầu sẽ quay trở lại ngưỡng cũ. Thuế xăng sẽ tăng 58 won, lên thành 821 won (0,7 USD) một lít, thuế dầu diesel tăng 41 won, thành 582 won (0,5 USD) một lít, thuế khí thiên nhiên hóa lỏng tăng thêm 14 won, thành 204 won (gần 0,2 USD) một lít.Tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc quyết định tạm thời hạ thuế xăng dầu nhằm thúc đẩy nền kinh tế và ổn định đời sống người dân.