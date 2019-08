Quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.Phát biểu với báo giới sau cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) chiều 22/8, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Yoo-keun nêu rõ căn cứ theo nội dung hiệp định, Hàn Quốc sẽ thông báo về quyết định trên cho Chính phủ Nhật Bản qua các kênh ngoại giao trong thời hạn quy định.Phủ Tổng thống nhận định việc Nhật Bản không nêu ra căn cứ chính xác, viện cớ vấn đề an ninh do lòng tin giữa hai nước bị tổn hại, để quyết định xoá tên Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu vào ngày 2/8 vừa qua, đã dẫn tới sự thay đổi nghiêm trọng về môi trường hợp tác an ninh song phương.Do vậy, Seoul xét thấy việc duy trì Hiệp định GSOMIA, được ký kết với mục đích giao lưu các thông tin quân sự nhạy cảm về mặt an ninh giữa hai nước, là không phù hợp với lợi ích quốc gia.