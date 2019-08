Truyền thông quốc tế

Photo : YONHAP News

Ngay sau khi Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), các hãng truyền thông lớn quốc tế đã nhanh chóng đưa tin về diễn biến này.Hãng tin Reuters (Anh) nhận định động thái của Hàn Quốc có thể khiến căng thẳng Hàn-Nhật về các vấn đề lịch sử và thương mại gia tăng, làm suy yếu hợp tác an ninh liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, hãng tin AP (Mỹ) cũng đánh giá quyết định của Seoul sẽ làm căng thẳng Hàn-Nhật trở nên xấu đi, gây trở ngại cho những nỗ lực của Mỹ trong việc tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước.Về phần mình, hãng tin Bloomberg (Mỹ) phân tích rằng mâu thuẫn Hàn-Nhật bắt nguồn từ những chỉ trích giữa hai bên trong lĩnh vực ngoại giao, đang đe dọa đến mạng lưới cung cấp toàn cầu. Quyết định chấm dứt hiệp định đã cho thấy được quan hệ lợi ích qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang ngày trở nên nghiêm trọng hơn, một điều khá hiếm thấy trước đây.Các cơ truyền thông khác của Mỹ cũng nhanh chóng đưa tin về quyết định của Hàn Quốc trong việc không gia hạn hiệp định với Nhật Bản, bày tỏ lo ngại rằng căng thẳng giữa hai đồng minh sẽ ảnh hưởng đến Mỹ.Tờ Thời báo New York nhận định động thái của Seoul đang khiến Washington hết sức ngạc nhiên bởi Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật là một trong những thỏa thuận để Mỹ có thể theo dõi chặt chẽ các hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên. Điều này là minh chứng cho thấy được sự hiện diện của Mỹ tại khu vực đang dần bị thu hẹp.Còn tờ Bưu điện Washington thì nhận định hành động của Hàn Quốc lần này rõ ràng đang khiến Mỹ phải lo ngại.