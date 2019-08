Tokyo phản đối quyết liệt việc Seoul không gian hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin về việc Ngoại trưởng nước này Taro Kono đã có bài viết phản đối một cách mạnh mẽ về quyết định của Hàn Quốc không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).Theo NHK, Ngoại trưởng Kono nhận định Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật có nội dung về việc tăng cường hợp tác giữa Seoul và Tokyo trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định an ninh trong khu vực. Kể từ khi được ký kết vào năm 2016 đến nay, hiệp định vẫn được tự động gia hạn mỗi năm. Do đó, ông Kono bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Hàn Quốc, nhận định rằng hành động này là một sai lầm, ảnh hưởng tới môi trường an ninh khu vực.Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng Chính phủ Hàn Quốc đã liên hệ việc Tokyo hạn chế xuất khẩu vật liệu sang Seoul để đưa ra quyết định trên. Tuy nhiên, do hai vấn đề là hoàn toàn khác biệt, nên Nhật Bản không thể chấp nhận được lập luận của Hàn Quốc.Tiếp đó, ông Kono nhận định mối quan hệ Hàn-Nhật đang ngày càng trở nên xấu hơn bởi hàng loạt các động thái đối phó vô lý và tiêu cực của Seoul, đồng thời khẳng định Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc có những biện pháp đối phó sáng suốt dựa theo lập trường nhất quán của Tokyo trong tất cả các vấn đề.Vào tối cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản đã triệu mời Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Nam Gwan-pyo tới trụ sở Bộ ngoại giao để phản đối phương án của Chính phủ Hàn Quốc. Việc triệu mời ngay trong đêm được cho là một trong những tính toán thể hiện một cách mạnh mẽ sự bất mãn của Tokyo về quyết định của Seoul.