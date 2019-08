Photo : YONHAP News

Chính phủ Nhật Bản đang phản ứng gay gắt trước việc Hàn Quốc không gia hạn Hiệp định bảo đảm thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).Theo Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản NHK, Chính phủ nước này đang có kế hoạch tăng cường hợp tác với Mỹ để đối phó với hàng loạt động thái khiêu khích tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên, song căng thẳng Hàn-Nhật đang lan rộng sang cả vấn đề an ninh, khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.Theo NHK, không chỉ Tokyo, mà cả Washington cũng rất lấy làm tiếc và không thể chấp nhận được quyết định của Seoul.Trong nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ tại Nhật Bản cũng liên tiếp có nhiều ý kiến chỉ trích quyết định của Hàn Quốc. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho rằng quyết định của Seoul hết sức bất thường và trâng tráo.Mặc dù Chính phủ Nhật Bản nhận định vấn đề dựa trên sự liên hệ tới mối quan hệ đồng minh với Mỹ, song thực tế việc Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật sẽ không tác động lớn tới tình hình an ninh trong khu vực. Vậy nhưng, truyền thông Nhật Bản lại bày tỏ lo ngại bởi việc trao đổi thông tin mật với Hàn Quốc sẽ không thể diễn ra nhanh chóng trong bối cảnh miền Bắc liên tiếp phóng thử tên lửa đạn đạo. Theo đó, Tokyo đã điều chỉnh chiến lược hợp tác chặt chẽ với Washington, để không phát sinh trở ngại trong việc đối phó với Bình Nhưỡng.Ngoài ra, báo giới Nhật Bản cũng hối thúc Hàn Quốc một lần nữa nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trong vấn đề an ninh.Cùng với đó, đài NHK cho biết Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ nguyên lập trường yêu cầu Hàn Quốc nhanh chóng thay đổi quyết định về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đồng thời nhận định mâu thuẫn Hàn-Nhật sẽ trở nên nghiêm trọng hơn bởi vấn đề đang lan rộng sang cả lĩnh vực an ninh.