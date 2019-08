Seoul đã thảo luận chặt chẽ với Washington về hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo

Photo : YONHAP News

Liên quan tới việc Mỹ bày tỏ lo ngại về quyết định của Chính phủ Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, Phủ Tổng thống ngày 23/8 khẳng định Seoul đã trao đổi thường xuyên với Washington trong suốt quá trình xem xét hiệp định. Đặc biệt, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) của hai nước đã thảo luận hết sức chặt chẽ.Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong trong buổi họp báo cùng ngày nêu rõ, Chính phủ sẽ nỗ lực để quyết định trên không làm suy yếu quan hệ Hàn-Mỹ, mà ngược lại sẽ góp phần nâng cấp quan hệ đồng minh song phương trở nên vững chắc hơn.Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/8 ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn Dave Eastburn, bày tỏ lập trường lo ngại và thất vọng sâu sắc về quyết định của Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo đang trong chuyến thăm Canada cũng đã bày tỏ sự thất vọng.Phó Chánh Văn phòng Kim nhận định, Mỹ có thể lo ngại về sự thiếu hụt trao đổi thông tin quân sự, an ninh sau khi Hàn Quốc quyết định chấm dứt văn kiện được ký năm 2016. Tuy nhiên, Seoul sẽ tích cực vận dụng Hiệp định chia sẻ thông tin ba bên (TISA) Hàn-Mỹ-Nhật ký tháng 12 năm 2014. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực đẩy mạnh năng lực an ninh, bằng cách tăng ngân sách quốc phòng, gia tăng vũ khí chiến lược như vệ tinh trinh sát quân sự.