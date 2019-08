Diễn tập bảo vệ đảo Dokdo quy mô lớn kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận phòng vệ đảo Dokdo trên biển Đông, đã bắt đầu vào sáng ngày 25/8, 4 ngày sau khi Hàn Quốc quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA). Trước đó, xét trên tình hình mối quan hệ với Tokyo, Seoul đã cân nhắc phương án hoãn tiến hành cuộc diễn tập.Cuộc tập trận được tiến hành cho tới ngày 26/8, với phạm vi được mở rộng ra tới vùng biển phía Đông, bao gồm cả đảo Ulleung. Tên gọi của cuộc diễn tập cũng được đổi thành "tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông". Hải quân cho biết tên gọi mới được đặt dựa theo ý nghĩa và quy mô của sự kiện, thể hiện mục đích củng cố hơn nữa ý chí quyết tâm bảo vệ vùng lãnh thổ ở biển phía Đông.Đợt diễn tập có quy mô lớn gấp hai lần so với năm trước, là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với sự tham gia của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Lục quân, Không quân và cả lực lượng Thủy quân lục chiến.Ngày tập trận đầu tiên (25/8), Hải quân đã lần đầu tiên huy động Hải đội cơ động số 7, lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất, bao gồm cả tàu khu trục Aegis mang tên "Sejong Đại đế" (tải trọng 7.600 tấn). Tham gia sự kiện còn có 10 máy bay chiến đấu của Không quân như chiến đấu cơ F-15K, 10 tàu chiến của Hải quân và Cảnh sát biển, lực lượng đặc nhiệm Hải quân (UDT/SEAL). Đây cũng là lần đầu tiên, lực lượng đặc nhiệm của Lục quân tham gia tập trận bảo vệ đảo Dokdo.Ngày 26/8, Cảnh sát biển và Hải quân đã tiến hành diễn tập ở vùng biển gần đảo Dokdo, và kết thúc lịch trình diễn tập vào chiều cùng ngày. Trong đó, Cảnh sát biển đóng vai trò chủ đạo, dưới sự hỗ trợ của Hải quân. Quy mô tập trận có phần thu hẹp hơn so với một ngày trước. Cụ thể, 3 chiếc tàu cảnh vệ tải trọng 1.500 tấn và một chiếc tải trọng 500 tấn của Cảnh sát biển, 5 chiếc tàu của Hải quân, và một tàu của chính quyền địa phương, đã được huy động thực hiện diễn tập giả định tình huống tàu đánh bắt cá dân sự hay tàu quân sự xâm phạm vùng lãnh hải phía Đông. Ngoài ra, 3 chiếc may bay và lực lượng đặc công của Cảnh sát biển cũng tham gia tập trận.Kể từ năm 1986, quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận bảo vệ đảo Dokdo mỗi năm hai lần, với sự tham gia chủ yếu của lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển. Năm ngoái, cuộc diễn tập diễn ra trong tháng 6 và tháng 12. Tuy nhiên, năm nay, xét tới mối quan hệ căng thẳng Hàn-Nhật, quân đội đã hoãn diễn tập trong tháng 6. Một quan chức thuộc Hải quân cho biết kế hoạch và lịch trình của cuộc trận bảo vệ đảo Dokdo tiếp theo trong năm nay vẫn chưa được quyết định.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận bảo vệ đảo Dokdo lần này không nhắm tới một quốc gia nhất định nào, mà chỉ là diễn tập để đối phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng ở vùng biển phía Đông gần đây, như vụ máy bay quân sự của Nga xâm hại không phận đảo Dokdo ngày 23/7. Cùng với đó, tên gọi "Tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông" sẽ tiếp tục được sử dụng trong thời gian sắp tới.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao cho biết thông qua kênh ngoại giao, Nhật Bản ngày 25/8 đã phản đối cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ biển Đông. Tuy nhiên, Seoul khẳng định sẽ tiếp tục đối phó cứng rắn với việc Tokyo khăng khăng cho rằng đảo Dokdo là chủ quyền lãnh thổ của nước này.