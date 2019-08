Tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống lần đầu vượt 50%

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 26/8 công bố kết quả thăm dò ý kiến thực hiện theo ủy thác từ kênh tin tức YTN, tiến hành với 2.512 cử tri trên 19 tuổi toàn quốc từ ngày 19-23/8. Trong đó, 46,2% cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 3,2% so với tuần trước. Số cử tri đánh giá ngược lại là 50,4% tăng 4,1%. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống thấp hơn 4,2% so với tỷ lệ không ủng hộ.Đây là lần đầu tiên, tỷ lệ cử tri không ủng hộ Tổng thống Moon vượt trên 50%. Tỷ lệ cao nhất trước đó là vào tuần thứ hai tháng 3 năm nay, đạt 49,7%.Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã giảm 4 ngày liên tiếp từ 19 đến 22/8, liên quan đến tranh cãi về ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Sau khi Chính phủ công bố chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, tỷ lệ ủng hộ đã tăng nhẹ vào ngày 23/8.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đều giảm ở hầu hết các nhóm tuổi và khu vực. Cử tri độ tuổi 20, 50 có tỷ lệ không ủng hộ cao hơn tỷ lệ ủng hộ. Ngược lại, cử tri độ tuổi 30, 40 có tỷ lệ ủng hộ cao hơn. Xét theo khu vực, các địa phương như thành phố Daegu, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Daejeon, Sejong, Busan, có tỷ lệ không ủng hộ cao hơn hẳn so với tỷ lệ ủng hộ.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 38,3%, giảm 2,3%; đảng Hàn Quốc tự do là 30,2%, tăng 0,8%. Như vậy, đảng Hàn Quốc tự do đã hồi phục ngưỡng ủng hộ 30% sau 6 tuần. Tỷ lệ ủng hộ đảng Công lý là 6,7%, giảm 0,2%; đảng Tương lai chính nghĩa là 5,9%, tăng 0,9%; đảng Cộng hòa của chúng ta đạt 2,1%, tăng 0,3%; đảng Hòa bình dân chủ là 2%, tăng 0,5%. Số cử tri không ủng hộ đảng nào đạt 13%, giảm 0,8%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).