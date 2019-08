BOK dự báo kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo phân tích xu hướng kinh tế các nước lớn công bố vào ngày 25/8, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, trong tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đạt 3,7%, thấp hơn so với mức dự báo của Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ là 4,6%. Trong khi đó, doanh thu bán lẻ tăng 0,7% so với quý trước. Sản lượng toàn ngành công nghiệp tháng 7 mặc dù giảm 0,2% so với một tháng trước, nhưng dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ vẫn duy trì được đà tăng trưởng, tập trung vào tiêu dùng.Tuy nhiên, việc Mỹ tuyên bố áp thêm thuế với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ đẩy chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trở nên trầm trọng hơn. Điều này sẽ làm gia tăng các yếu tố rủi ro có thể kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống.Mặt khác, BOK cho biết sản lượng công nghiệp quý II của Khu vực đồng tiền chung euro đã giảm 0,5% so với quý trước, xu hướng tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chững lại.Về kinh tế Nhật Bản, BOK nhận định xu hướng tăng trưởng sẽ phần nào chững lại do sự đình trệ sản xuất, xuất khẩu. Mặc dù Tokyo dự kiến sẽ triển khai chính sách mở rộng tài chính, nhưng khó có thể đạt được xu hướng hồi phục rõ nét, do ảnh hưởng từ các điều kiện bất ổn bên ngoài và việc tăng thuế tiêu thụ nội địa.Liên quan tới bất ổn tài chính tại Argentina gần đây, BOK cho rằng dù nước này có bị vỡ nợ thì cũng sẽ chỉ ảnh hưởng ở mức hạn chế, do quốc gia Nam Mỹ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong thị trường tài chính quốc tế. Tuy nhiên, nếu Argentina tuyên bố vỡ nợ thật sự thì sẽ có thể tác động làm suy giảm tâm lý đầu tư.