Tỷ trọng thuế và an sinh xã hội đạt gần 27% GDP

Photo : YONHAP News

Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc (NABO) ngày 26/8 công bố số liệu cho biết, trong năm ngoái, "tỷ lệ đóng góp của người dân", tức tổng các khoản đóng thuế (gồm cả thuế Nhà nước và thuế địa phương) và khoản đóng góp an sinh xã hội (lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tuyển dụng) trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt 26,8%, tăng 1,4% so với một năm trước (25,4%). Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.Tỷ lệ đóng góp của người dân đã tăng liên tiếp trong vòng 5 năm qua, từ năm 2014, và đặc biệt tăng khá nhanh trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm.Tuy nhiên, tỷ lệ này của Hàn Quốc được phân tích là vẫn ở mức thấp so với bình quân chung các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Tỷ lệ đóng góp của người dân các nước OECD đạt bình quân ở ngưỡng 33% giai đoạn 2012-2015, và tăng lên 34% năm 2016, 34,2% năm 2017.Điều này có nghĩa là Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang thu ít thuế, bảo hiểm hơn so với các quốc gia OECD. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng của Hàn Quốc lại tương đối nhanh, tăng 2,3% trong vòng 5 năm (2013-2017), trong khi tốc độ tăng bình quân của OECD là 1,2% cùng giai đoạn này.Tỷ lệ này được dự báo sẽ tiếp tục tăng tiếp trong năm 2019. Mặc dù trong nửa đầu năm nay, nguồn thu thuế đã giảm 1.000 tỷ won (821 triệu USD) so với năm ngoái, nhưng các khoản an sinh xã hội dự kiến sẽ gia tăng theo nhu cầu về phúc lợi người dân. Phí bảo hiểm y tế dự kiến tăng 3,2% trong năm sau. Mặc dù chính giới đã ngừng thảo luận về việc nâng phí đóng báo hiểm xã hội trước thềm Tổng tuyển cử năm sau, nhưng vấn đề này dự kiến sẽ tiếp tục được nêu ra trong thời gian tới.