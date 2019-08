Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho rằng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật bắt đầu hết hiệu lực từ tháng 11, nên Chính phủ cần cân nhắc lại việc chấm dứt văn kiện này, nếu Nhật Bản thu hồi các biện pháp trả đũa vô lý trong vòng 3 tháng nữa.Thủ tướng Lee đưa ra nhận định nhằm trả lời câu hỏi chất vấn của nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Ki Dong-min, khi tham dự cuộc họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách thuộc Quốc hội ngày 26/8.Thủ tướng nhấn mạnh Tokyo đã loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu với luận điểm vô lý rằng Hàn Quốc là quốc không đáng tin tưởng về mặt an ninh. Ngoài ra, khi Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật hết hiệu lực, thì hai bên vẫn còn có thể trao đổi các thông tin quân sự thông qua Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự Hàn-Mỹ-Nhật (TISA) ký năm 2014.Trong khi đó, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min nêu rõ quyết định không gia hạn hiệp định là lựa chọn hợp lý, bởi Nhật Bản đã không còn coi Hàn Quốc là nước hữu hảo về mặt an ninh, phá vỡ sự tin tưởng song phương. Đây là kết quả của việc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, xét đến tình hình an ninh, ngoại giao ở cả hiện tại và tương lai. Trước thái độ mâu thuẫn và thờ ơ của Tokyo, việc gia hạn văn kiện hoàn toàn không giúp ích cho việc giải quyết căn bản các vấn đề, cũng như mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước.