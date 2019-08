Photo : YONHAP News

Các chuyên gia trong và ngoài nước đã tổ chức một buổi hội thảo, phân tích về lý do khiến Nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) tạo được sức hút bùng nổ trên toàn thế giới, được ví như nhóm nhạc huyền thoại "The Beatles".Buổi thảo luận mang tên "BTS Insight Forum" với sự tham gia của khoảng 30 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, như ngôn ngữ học, triết học, phân tích dữ liệu lớn, khai mạc từ ngày 26/8 và kéo dài trong ba ngày tại quận Gangnam, Seoul.Các chuyên gia nhận định một trong những lý do dẫn tới "Hiện tượng BTS" đó chính là "nét nam tính mới mẻ". Tác giả Lee Ji-young của cuốn "Cách mạng nghệ thuật BTS" phân tích rằng các thành viên BTS luôn thể hiện đúng những cảm xúc vui buồn của mình trước người hâm mộ, cả lúc cười lẫn lúc khóc, khác hẳn với văn hóa là nam giới kiềm chế cảm xúc, tránh thể hiện những cảm xúc được cho là ủy mị của nữ giới. Đây là một nét nam tính mới mẻ, đối lập với kiểu nam tính cứng nhắc thường thấy.Các chuyên gia cho rằng chính hình ảnh vượt ra ngoài vai trò giới tính truyền thống của nam giới mà BTS đã tạo ra, là bí quyết khiến nhóm thu hút được người hâm mộ ở mọi giới tính.Giáo sư Colette Balmain của khoa Điện ảnh, truyền thông Đại học Kingston (Anh) phân tích rằng BTS đã tạo dựng được một nét nam tính mới mẻ, truyền cảm hứng "giải phóng giới tính" cho giới trẻ phương Tây. Đại học Kingston có kế hoạch tổ chức một buổi hội thảo liên quan tới BTS, có sự tham gia của khoảng 180 học giả trên toàn thế giới vào tháng 1 năm sau.