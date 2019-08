Độ tuổi bình quân dân số theo chứng minh thư đạt 42,1

Photo : YONHAP News

Theo "Niên báo thống kê hành chính an toàn năm 2019" do Bộ Hành chính và an toàn phát hành vào ngày 7/8 vừa qua, tính tới cuối năm ngoái, độ tuổi bình quân của dân số theo đăng ký chứng minh thư nhân dân là 42,1 tuổi, tăng 0,6 tuổi so với năm 2017. Tổng dân số đăng ký chứng minh thư nhân dân là 51.826.059 người, tăng 0,09%.Niên báo thống kê gồm tổng cộng 323 số liệu thống kê ở 8 lĩnh vực là tổ chức Chính phủ, quản lý hành chính, Chính phủ điện tử, hành chính địa phương, tài chính địa phương, chính sách an toàn, quản lý thiên tai và thảm họa.Cụ thể, độ tuổi bình quân của nữ giới là 43,2 tuổi, cao hơn 2,3 tuổi so với độ tuổi bình quân của nam giới là 40,9 tuổi.Dân số sinh năm 1971 (47 tuổi, Tân Hợi) chiếm nhiều nhất trong tổng dân số, đạt 942.734 người.Xét theo cơ cấu địa lý, độ tuổi bình quân dân số của thành phố Sejong thấp nhất, đạt 36,7 tuổi, trong khi ở tỉnh Nam Jeolla là cao nhất, đạt 45,6 tuổi.