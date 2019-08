Khuyến cáo công dân đi du lịch Hồng Kông

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã ban cảnh báo Xanh, đề nghị người dân chú ý khi đi du lịch đến Hồng Kông, nơi đang diễn ra biểu tình quy mô lớn.Giải thích về quyết định trên, Bộ Ngoại giao ngày 26/8 cho biết các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra khắp Hồng Kông, mức độ xô xát giữa người biểu tình và lực lượng chức năng sở tại ngày một cao, gây lo ngại về an toàn cho người dân khi đi du lịch đến đây.Bộ Ngoại giao đề nghị các công dân đang lưu trú tại Hồng Kông chú ý về an toàn, các công dân có kế hoạch du lịch Hồng Kông cũng cần tăng cường lưu ý.Bộ Ngoại giao vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình các vụ biểu tình và trật tự trị an tại Hồng Kông, để đưa ra điều chỉnh cần thiết, như ban thêm hoặc dỡ bỏ cảnh báo du lịch.Hệ thống cảnh báo du lịch của Hàn Quốc gồm 4 mức là: cảnh báo Xanh (chú ý khi du lịch), cảnh báo Vàng (hạn chế du lịch), cảnh báo Đỏ (khuyến nghị về nước), cảnh báo Đen (cấm du lịch).Theo truyền thông Hồng Kông, cảnh sát sở tại đã lần đầu tiên phải dùng tới vòi rồng, thậm chí nổ súng cảnh cáo, để trấn áp các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ, đang ngày một lan rộng.