Tâm lý tiêu dùng giảm 4 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 27/8 công bố báo cáo "Xu hướng tiêu dùng tháng 8". Trong tháng này, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 92,5 điểm, giảm 3,4 điểm so với tháng 7.CCSI có mức tiêu chuẩn là 100 điểm, theo mức bình quân từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 12 năm 2018. Chỉ số này vượt ngưỡng 100 điểm cho thấy tâm lý tiêu dùng lạc quan. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp sau khi tăng 5 tháng liên tiếp từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 4 năm nay (101,6 điểm), đã quay lại xu hướng giảm 4 tháng liên tiếp, từ tháng 5.Giải thích về xu hướng giảm chỉ số CCSI, một quan chức BOK cho biết do ảnh hưởng từ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung ngày một trầm trọng, giá cổ phiếu giảm, tỷ giá hối đoái tăng, đã khiến nhận thức của người tiêu dùng về nền kinh tế và tình hình tài chính hộ gia đình xấu đi.Cụ thể, chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI) về triển vọng lãi suất đạt 85 điểm, giảm 9 điểm, do ảnh hưởng từ việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất cơ bản, trong khi BOK cũng dự kiến sẽ hạ thêm lãi suất cơ bản và lãi suất thị trường trong nước giảm.Chỉ số CSI về triển vọng cơ hội xin việc làm đạt 74 điểm, giảm 3 điểm so với tháng 7, do lo ngại nền kinh tế chững lại vì các điều kiện bên ngoài.Đặc biệt, nhận thức của người tiêu dùng về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong một năm qua là 2,1%, tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tức triển vọng tăng giá tiêu dùng trong một năm tới, là 2%, đều giảm 0,1% so với tháng 7, mức thấp kỷ lục.BOK phân tích điều này là do người tiêu dùng cảm nhận rằng nền kinh tế không có chiều hướng khả quan. Ngoài ra, việc tỷ lệ tăng giá tiêu dùng gần đây duy trì ở dưới ngưỡng 1%, cũng đã tác động tới các chỉ số này.