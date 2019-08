Quốc hội điều trần ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp vào đầu tháng 9

Photo : YONHAP News

Căn cứ theo sự nhất trí của phe cầm quyền và đối lập, Ủy ban pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội ngày 26/8 đã quyết định tổ chức phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk trong hai ngày 2-3/9.Vào chiều cùng ngày, lãnh đạo ba đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa, đã nhóm họp tại Quốc hội để thảo luận về lịch trình phiên điều trần ứng cử viên Cho.Ban đầu, đảng Dân chủ đồng hành cho rằng cần phải kết thúc quy trình điều trần với ứng cử viên Cho cho tới ngày 2/9 theo Luật điều trần nhân sự, nhưng cuối cùng đã đồng ý theo phương án của đảng Hàn Quốc tự do. Bên cạnh đó, đảng cầm quyền đề xuất tổ chức phiên điều trần trong một ngày, trong khi đảng Hàn Quốc tự do đề xuất tổ chức trong ba ngày. Cuối cùng, các bên nhất trí theo phương án đề xuất của đảng Tương lai chính nghĩa là tổ chức phiên điều trần trong hai ngày.Theo thông lệ từ trước tới nay, Quốc hội mở phiên điều trần kéo dài hai ngày với ứng cử viên Thủ tướng, một ngày với ứng cử viên cấp Bộ trưởng. Ông Cho Kuk là trường hợp ứng cử viên Bộ trưởng thứ 4 có lịch trình điều trần kéo dài hai ngày.Tuy nhiên, sáng cùng ngày, các ủy viên thuộc Ủy ban pháp chế và tư pháp của phe cầm quyền và đối lập đã không thể đạt được nhất trí trong phiên thảo luận về danh sách nhân chứng triệu tập tại phiên điều trần.Đảng Hàn Quốc tự do đề nghị triệu tập khoảng 80 người, trong đó có con gái của ông Cho Kuk. Trong khi đó, đảng Dân chủ đồng hành phản đối quyết liệt đề xuất này, cho rằng đó là một "đòn công kích chính trị". Đảng cầm quyền nêu rõ việc triệu tập tới 80 người làm chứng là quá nhiều, lại bao gồm cả thân nhân ứng cử viên, không đúng với mục đích của phiên điều trần, khó có thể chấp nhận được.