Seoul lấy làm tiếc về việc Tokyo tiếp tục theo đuổi trả đũa phi lý

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong trong buổi họp báo ngày 28/8 bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc Nhật Bản chính thức loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu, bất chấp việc Seoul đã liên tục yêu cầu Tokyo rút lại biện pháp trả đũa kinh tế vô lý nhằm đối phó với phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.Ông Kim nêu rõ, gần đây, Nhật Bản lập luận rằng Hàn Quốc đã liên hệ vấn đề an ninh với vấn đề kinh tế, ra quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Tuy nhiên, thực tế Tokyo mới chính là bên đã khơi mào việc liên hệ giữa vấn đề an ninh với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu.Trước đó, Nhật Bản chủ trương rằng lỗ hổng trong quy chế cấp phép xuất khẩu của Hàn Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh của Tokyo. Tuy nhiên, trong khi Seoul xếp thứ 17 trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế theo xếp hạng của Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) của Mỹ, thì Tokyo chỉ xếp thứ 36. Do đó, lập luận của Nhật Bản là vô căn cứ.Về việc Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 27/8 phát biểu rằng "Hàn Quốc có ý đồ viết lại lịch sử, điều này là không thể", ông Kim nêu rõ chính Nhật Bản mới đang viết lại lịch sử.Thêm vào đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hai lần phát ngôn rằng Hàn Quốc là "quốc gia không thể tin tưởng", coi Seoul là một nước thù địch. Do vậy, Hàn Quốc không còn lý do gì để tiếp tục duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung, trong bối cảnh quan hệ tin tưởng cơ bản song phương đã bị tổn hại.Phó Chánh Văn phòng Kim khẳng định Chính phủ Hàn Quốc chưa từng phủ nhận Hiệp định quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965. Tuy nhiên, Seoul vẫn luôn duy trì lập trường rằng các hành vi phi pháp, vô nhân đạo không thể giải quyết triệt để bằng hiệp định này. Tòa án tối cao Hàn Quốc đã công nhận rằng quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến, vẫn còn hiệu lực. Tokyo đã yêu cầu Seoul sửa đổi phán quyết của Tòa án tối cao, nhưng việc can thiệp vào quyết định của cơ quan tư pháp là không thể.Vào năm 1991, Vụ trưởng Vụ Điều ước thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản từng phát biểu rằng các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vẫn có quyền đòi bồi thường thiệt hại. Nhật Bản cũng từng tuyên bố không từ bỏ quyền đòi bồi thường thiệt hại trên phương diện cá nhân căn cứ theo "Tuyên bố chung Nhật Bản-Liên Xô" được ký kết vào năm 1956, đối với các nạn nhân người Nhật từng bị cưỡng ép lao động tại Siberia trong Thế chiến II. Vậy nhưng, Tokyo lại đang thay đổi lập trường trong vấn đề tương tự với Seoul.Vào ngày 27/8, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon nói rằng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung vẫn còn 3 tháng nữa mới hết hiệu lực. Cho tới thời điểm đó, Seoul có thể xem xét lại quyết định của mình nếu Tokyo rút lại các biện pháp trả đũa phi lý. Phó Chánh Văn phòng Kim nhấn mạnh, giờ đây "trái bóng" đã được chuyền cho Nhật Bản.Đồng thời, ông Kim khẳng định Hàn Quốc giữ vững lập trường về tính cần thiết của phối hợp Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật. Nhật Bản mới là nước đang gây trở ngại tới quan hệ phối hợp giữa ba nước. Seoul hy vọng Tokyo sẽ "bắt tay" đối thoại, như điều mà Tổng thống Moon Jae-in đã hy vọng trong bài phát biểu mừng Quốc khánh ngày 15/8 vừa qua.