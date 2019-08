Ngân sách 2020 dự kiến tăng 9,3%

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các diễn ra tại Phủ Tổng thống ngày 29/8, Chính phủ đã quyết định về dự thảo ngân sách năm 2020, dự kiến trình lên Quốc hội vào ngày 3/9 tới.Theo dự thảo, quy mô ngân sách năm sau là 513.500 tỷ won (423,1 tỷ USD), tăng 43.900 tỷ won (36,1 tỷ USD) so với năm nay, tức tăng 9,3%. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, tỷ lệ tăng ngân sách hai năm liên tiếp ở ngưỡng 9%.Xét theo lĩnh vực, Chính phủ phân bổ 24.000 tỷ won (19,7 tỷ USD) dành cho nghiên cứu và phát triển, nhằm đối phó với quy chế xuất khẩu mới của Nhật Bản, tăng 17,3% so với ngân sách 2019, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Khoản này sẽ được sử dụng để phát triển các công nghệ gốc cho hơn 100 mặt hàng chiến lược, hỗ trợ thúc đẩy thương mại hóa và mở rộng thiết bị.23.900 tỷ won (19,7 tỷ USD) được phân bổ để mở rộng quy mô hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu, hỗ trợ khởi nghiệp, nhằm nâng cao sức sống cho khối kinh tế tư nhân.Ngân sách để cải thiện phân bổ thu nhập và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, tăng việc làm, là 181.600 tỷ won (149,6 tỷ USD), tăng 12,8%, đạt quy mô cao kỷ lục. Trong đó, ngân sách việc làm là 25.800 tỷ won (21,2 tỷ USD), tăng 21,3%. Chính phủ đặt mục tiêu tạo thêm 169.000 việc làm trực tiếp cho các tầng lớp yếu thế, như người cao tuổi, mở rộng trợ cấp thất nghiệp.Ngân sách ở lĩnh vực giáo dục dự kiến là 72.500 tỷ won (59,7 tỷ USD), trong đó Chính phủ sẽ lần đầu hỗ trợ mở rộng giáo dục miễn phí bậc trung học phổ thông bằng nguồn ngân sách Nhà nước.Lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội được bố trí 22.300 tỷ won (18,4 tỷ USD), trong đó 4.000 tỷ won (3,3 tỷ USD) dành để đối phó vấn nạn bụi nhỏ, tăng gấp đôi so với năm nay. Chính phủ cũng quyết định phân bổ 50.200 tỷ won (41,3 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng, lần đầu tiên vượt ngưỡng 50.000 tỷ won.Với quy mô ngân sách trên, Chính phủ ước tính tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ đạt 39,8% vào năm 2020, và lần đầu vượt ngưỡng 40% vào năm 2021.