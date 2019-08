Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/8 công bố kế hoạch tổ chức "Đối thoại an ninh Seoul" (SDD) lần thứ VIII, từ ngày 4/9 đến 6/9 tới tại Seoul."Đối thoại an ninh Seoul" là hội nghị đa phương cấp Thứ trưởng Quốc phòng về lĩnh vực an ninh thường niên, được bắt đầu tiến hành từ năm 2012, nhằm mục đích hợp tác an ninh đa phương khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xây dựng nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Diễn đàn ban đầu có sự tham gia của 15 nước và hai tổ chức quốc tế. Năm nay, các nước tham gia đã được mở rộng sang cả khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, với sự tham gia của quan chức và chuyên gia quốc phòng đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 tổ chức quốc tế.Chính phủ Hàn Quốc cho biết đã cân nhắc phương án mời quan chức Bắc Triều Tiên tham gia sự kiện năm nay, nhưng cuối cùng đã quyết định không mời. Đặc biệt, Mỹ có kế hoạch không gửi đại diện tham gia "Đối thoại an ninh Seoul" sắp tới. Năm 2018, Washington đã cử Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách khu vực châu Á -Thái Bình Dương Randall Schriver tham dự. Vì vậy, Seoul đã gửi đề xuất Washington cử đại điện của Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc tham dự. Hiện vẫn chưa rõ Đại sứ Harry Harris có tham dự sự kiện sắp tới hay không. Tuy nhiên, khả năng cao là các quan chức thuộc quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc sẽ có mặt trong sự kiện.Theo đó, một số ý kiến cho rằng dường như giữa Mỹ và Hàn Quốc đang có chút bất đồng xung quanh việc Seoul quyết định không gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA).Mặt khác, bên lề "Đối thoại an ninh Seoul" năm nay, Bộ quốc phòng có kế hoạch tổ chức hội nghị song phương với đại diện của Nhật Bản để thảo luận về vấn đề GSOMIA, họp song phương với đại diện Nga để thảo luận vấn đề máy bay quân sự nước này xâm phạm không phận đảo Dokdo hồi tháng 7.