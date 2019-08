Ủy ban cải cách chính trị thông qua Luật bầu cử sửa đổi

Photo : YONHAP News

Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, một trong ba dự luật được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội hồi tháng 4, đã được thông qua trong phiên họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị thuộc Quốc hội vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/8, hai ngày trước thời hạn kết thúc hoạt động của Ủy ban.Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi có nội dung chính là duy trì số nghị sĩ như hiện nay là 300 ghế, nhưng số nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng được tăng từ 47 lên 75 ghế. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi quy định độ tuổi bầu cử là 18 tuổi (hiện là 19 tuổi), áp dụng chế độ cho phép những ứng cử viên bị thất bại trong cuộc bầu cử khu vực, được đắc cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng.Chủ tịch Ủy ban, nghị sĩ Hong Young-pyo của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nhấn mạnh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi đáp ứng theo yêu cầu của đông đảo người dân về việc thay đổi nền chính trị Hàn Quốc. Ủy ban đã thông qua dự thảo, nhưng đây chưa phải là quyết định cuối cùng, mà chính giới sẽ tiếp tục đàm phán thêm về nội dung dự thảo.Trong khi đó, nghị sĩ Jang Je-won của đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho biết đã đề nghị Ủy ban xem xét lại nội dung dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, đề nghị kéo dài thời gian thảo luận, nhưng không được chấp thuận. Các nghị sĩ đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội phản đối việc Chủ tịch Ủy ban Hong Young-pyo đơn phương tiến hành cuộc họp và tổ chức biểu quyết. Khi biết tin về việc Ủy ban cải cách chính trị tổ chức phiên họp toàn thể từ 10 giờ sáng cùng ngày, Ban lãnh đạo đảng Hàn Quốc tự do đã tập trung tại địa điểm họp để bày tỏ lập trường phản đối. Tuy nhiên, đã không xảy ra xô xát như đợt Quốc hội chỉ định thông qua nhanh ba dự luật trọng điểm hồi tháng 4.Dự thảo Luật bầu cử sửa đổi sẽ được thẩm định tiếp trong vòng 90 ngày tại Ủy ban pháp chế và tư pháp, rồi được đưa lên phiên họp toàn thể Quốc hội. Dù không được thông qua tại Ủy ban pháp chế và tư pháp, nhưng do đây là dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh, nên dự thảo sẽ vẫn được đưa ra biểu quyết trong phiên họp toàn thể Quốc hội sau ngày 27/11.