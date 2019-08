Seoul là thành phố an toàn thứ 8 thế giới

Photo : KBS News

Theo báo cáo "Chỉ số thành phố an toàn năm 2019" do tạp chí The Economist (Anh) công bố ngày 29/8, Seoul đứng thứ 8, đạt 87,4 điểm (trên thang điểm tuyệt đối là 100 điểm), đồng hạng với thành phố Copenhagen của Đan Mạch. Thành phố Tokyo của Nhật Bản đạt 92 điểm, ba năm liên tiếp xếp vị trí là thành phố an toàn nhất trên thế giới. Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về thủ đô Singapore của Singapore và thành phố Osaka của Nhật Bản.Hồng Kông, thành phố từng đứng thứ 9 trong báo cáo năm 2017, năm nay tụt xuống vị trí thứ 20.Thủ đô Washington của Mỹ đừng xếp thứ 23 trong báo cáo trước đó, vươn lên vị trí thứ 7 trong năm nay.Thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc lần lượt xếp thứ 31 và 32.Báo cáo trên quyết định về thứ hạng an toàn của 60 thành phố trên thế giới, dựa theo đánh giá về 4 tiêu chí là an toàn số, an toàn y tế, an toàn các hạ tầng cơ bản, an toàn cá nhân.Báo cáo "Chỉ số thành phố an toàn" được NEC, hãng sản xuất thiết bị điện tử viễn thông của Nhật Bản tài trợ.