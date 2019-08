Tăng cường hợp tác y tế với 10 nước Đông Nam Á

Photo : KBS News

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN+3 lần thứ 8 diễn ra tại thành phố Xiêm Riệp, Campuchia vào ngày 30/8, Trưởng đoàn Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Kim Gang-lip đã có bài phát biểu giới thiệu về những thành quả chế độ bảo hiểm y tế của Hàn Quốc và phương thức huy động tài chính.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Kim cũng trình bày về chính sách tăng cường ưu đãi bảo hiểm y tế của Chính phủ Hàn Quốc, chia sẻ những nỗ lực nhằm đảm bảo tính bền vững về mặt tài chính cho quỹ bảo hiểm.Ông Kim giới thiệu về những nội dung sửa đổi Hệ thống phòng dịch quốc gia của Hàn Quốc sau đợt bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015. Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc kêu gọi cơ quan y tế của các nước nỗ lực hợp tác không ngừng, đối phó với sự lây lan của các bệnh dịch truyền nhiễm kiểu mới.Hội nghị Bộ trưởng y tế ASEAN+3 là một cơ chế hợp tác ở lĩnh vực y tế giữa 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Hội nghị được tổ chức lần đầu vào năm 2004, sau đó định kỳ diễn ra hai đến ba năm một lần, thảo luận phương án tăng cường hợp tác y tế trong khu vực ASEAN.Hội nghị lần này có chủ đề "Tăng cường sức khỏe cho mọi người dân ASEAN" (Accelerating Health For All in ASEAN). Trong đó, 10 quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn-Trung-Nhật đã ra Tuyên bố chung, nhất trí đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng cường sức khỏe cho người dân của các nước.