Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trở lại

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/8 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7". Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng trước tăng 1,2% so với tháng 6. Như vậy là chỉ số sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại sau khi giảm hai tháng liên tiếp vào tháng 5 và tháng 6.Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở cả lĩnh vực chế tạo, khai thác khoáng sản và dịch vụ. Đặc biệt, sản xuất ô tô tăng do hiệu quả từ các mẫu xe mới, đưa sản xuất của ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 2,6%, mức tăng cao nhất trong vòng 32 tháng.Sản xuất chíp bán dẫn giảm 0,1%. Đây vốn là lĩnh vực bị lo ngại nhất do ảnh hưởng từ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu. Tuy nhiên, Cục thống kê quốc gia phân tích đây là mức giảm nhỏ, cho thấy tác động từ quy chế xuất khẩu của Nhật Bản là không lớn.Đầu tư thiết bị tăng 2,1% so với một tháng trước, tăng liên tiếp trong hai tháng, chủ yếu do đầu tư vào trang thiết bị vận tải như xe ô tô tăng.Tuy nhiên, tiêu dùng lại giảm 0,9%, giảm hai tháng liên tiếp. Trong tháng trước, do thời tiết ít nắng nóng hơn so với mọi năm, nên nhu cầu về các thiết bị điện tử gia dụng như điều hòa giảm.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế giảm 0,1 điểm so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng giảm 0,3 điểm. Đây là tháng thứ hai liên tiếp cả hai chỉ số này đồng loạt giảm.Cục thống kê quốc gia phân tích mặc dù gần đây xảy ra một số yếu tố bất ổn, như ảnh hưởng từ quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, nhưng hoạt động công nghiệp không bị ảnh hưởng lớn, sản xuất và đầu tư vẫn tăng.