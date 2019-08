Photo : YONHAP News

Liên quan tới mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật, tờ Thời báo New York (NYT) của Mỹ phân tích Hàn Quốc và Nhật Bản phụ thuộc lớn lẫn nhau về mặt kinh tế suốt hàng chục năm qua, quy mô thương mại hàng năm đạt 85 tỷ USD, nên khó có chuyện hai nước "đoạn tuyệt về kinh tế".Điều quan trọng hơn là trong thời gian qua, Nhật Bản đã cung cấp các nguyên vật liệu trọng tâm cho các ngành công nghệ cao của Hàn Quốc. Mặc dù các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc có kinh nghiệm và năng lực đối phó với sự gián đoạn nguồn cung từ Nhật Bản, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì ngược lại.Tờ báo này cho rằng việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu đã khiến nhiều người Hàn phải suy nghĩ lại về mức độ phụ thuộc vào Nhật Bản.Đặc biệt, Thời báo New York phân tích quan hệ kinh tế Hàn-Nhật đóng vai trò quan trọng tại khu vực châu Á, do đó giới chức Mỹ cần phải tích cực phối hợp với hai nước đồng minh, đối phó với Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.Tờ báo của Mỹ phân tích mâu thuẫn rốt cuộc sẽ dẫn tới thiệt hại về kinh tế cho cả hai nước. Xuất khẩu của Nhật Bản đang giảm liên tiếp từ sau tháng 12 năm ngoái, trong khi xuất khẩu của Hàn Quốc cũng giảm mạnh.Thời báo New York nhận định sẽ mất nhiều năm để hai nước thay đổi mối quan hệ kinh tế song phương. Lựa chọn duy nhất của hai nước chính là hợp tác lẫn nhau.