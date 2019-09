Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật gặp gỡ bên lề sự kiện giao lưu dân sự

Photo : KBS News

Lễ hội văn hóa Hàn-Nhật lần thứ 15, một sự kiện giao lưu văn hóa dân sự song phương, đã diễn ra tại Seoul vào ngày 1/9.Tham dự sự kiện, phía Hàn Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho, phía Nhật Bản có Thứ trưởng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Norikazu Suzuki. Trước lễ khai mạc, quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ song phương, nhưng vẫn không thu hẹp được bất đồng ý kiến.Thứ trưởng Lee Tae-ho phát biểu việc duy trì Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) là không phù hợp với lợi ích quốc gia của Hàn Quốc. Đó là bởi đây là một hiệp định được ký kết với mục đích giao lưu thông tin quân sự nhạy cảm về mặt an ninh. Tuy nhiên, Nhật Bản đã lấy lý do về mặt an ninh để xóa tên Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu. Ông Lee bày tỏ lấy làm tiếc về quy chế xuất khẩu phi lý của Nhật Bản, hối thúc Tokyo rút lại quyết định.Đáp lại, Thứ trưởng Norikazu Suzuki một lần nữa truyền đạt lại lập trường của Tokyo liên quan tới quyết định chấm dứt hiệp định GSOMIA của Chính phủ Seoul và phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Tuy nhiên, Thứ trưởng hai bên đã đồng tình về tầm quan trọng của việc cơ quan ngoại giao hai nước tiếp tục thảo luận, và duy trì giao lưu dân sự song phương.