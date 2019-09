Mỹ trừng phạt 5 cá nhân và tổ chức vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Mỹ tiếp tục xếp hai cá nhân mang quốc tịch Đài Loan và ba công ty vận tải biển của Đài Loan và Hồng Kông vào danh sách cấm vận, do nghi ngờ có hành vi chuyển tải trái phép trên biển, vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trang chủ của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 30/8 (giờ địa phương) công bố áp đặt cấm vận với hai cá nhân quốc tịch Đài Loan, tên là Huang Wang Ken và Chen Mei Hsiang. Cùng với đó, cơ quan này xếp hai công ty vận tải biển của Đài Loan là Jui Pang, Jui Zong và công ty vận tải biển Jui Cheng của Hồng Kông, vào danh sách trừng phạt.Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các đối tượng trên từng có dính líu tới tàu Shang Yuan Bao, chiếc tàu bị đưa vào danh sách trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng 10 năm ngoái.Tổng giám đốc điều hành của công ty vận tải Jui Pang, ông Huang Wang Ken, bị cáo buộc đã sử dùng tàu Shang Yuan Bao treo cờ Panama, để chuyển tải trái phép trên biển 1,7 triệu lít chế phẩm dầu mỏ với tàu Paek Ma của Bắc Triều Tiên, trong vòng từ tháng 4 tới tháng 5 năm 2018. Trước đó, ông Huang đã báo cáo gian dối rằng chế phẩm dầu mỏ này được chuyển tới Philippines.Lệnh trừng phạt miền Bắc số 2375 và 2397 của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Liên hợp quốc cấm việc chuyển tải tất cả các sản phẩm xăng dầu trên vùng biển quốc tế cho Bình Nhưỡng.Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn tiếp diễn các hành vi chuyển tải trái phép trên biển, lẩn tránh lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Quyết định lần này cho thấy Washington vẫn đang thực thi triệt để nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Thứ trưởng Tài chính Mỹ Sigal Mandelker khẳng định sẽ áp đặt trừng phạt với tất cả các cá nhân, tổ chức có dính líu tới hoạt động chuyển tải trái phép với tàu của Bắc Triều Tiên.Trước đó, vào ngày 29/7, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã chỉ định một nhân vật thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu miền Bắc, hoạt động tại Việt Nam, vào danh sách cấm vận.