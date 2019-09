Kim ngạch xuất khẩu tháng 8 tiếp tục giảm

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 công bố: trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 44,2 tỷ USD, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu đã giảm 9 tháng liên tiếp, tính từ tháng 12 năm ngoái. Đây là tháng thứ ba xuất khẩu giảm ở ngưỡng hai con số, kể từ tháng 6.Đặc biệt, xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc bị đình trệ nghiêm trọng, như xuất khẩu chíp bán dẫn giảm tới 31%, hóa dầu giảm 19%. Điều này được phân tích là bởi đơn giá chíp bán dẫn và giá dầu quốc tế giảm, thêm vào đó là ảnh hưởng từ tranh chấp thương mại Mỹ-Trung.Xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu sang Mỹ giảm 6,7%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản lại không bị ảnh hưởng lớn từ việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu. Điều này được phân tích là bởi các mặt hàng thuộc diện áp dụng quy chế mới của Tokyo chỉ chiếm tỷ trọng chưa đầy 2% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc từ Nhật Bản, nên sản xuất của doanh nghiệp không gặp trở ngại.Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm, nhưng sản lượng xuất khẩu lại đang có xu hướng tăng trưởng hai tháng liên tiếp, chủ yếu là nhờ hai mặt hàng chủ lực là ô tô và tàu thuyền.Tuy nhiên, do bất ổn vẫn gia tăng, như tranh chấp thương mại Mỹ-Trung ngày một trở nên sâu sắc hơn, dự báo xuất khẩu sẽ khó quay trở lại xu hướng tăng trong thời gian tới.Trong nửa cuối năm nay, Chính phủ có kế hoạch rót 119.000 tỷ won (98,3 tỷ USD) để hỗ trợ vốn vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu.