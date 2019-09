Tổng thống tích cực quảng bá về thương hiệu

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng thống Moon Jae-in ngày 2/9 đã tham dự sự kiện khai trương "Brand K", một thương hiệu toàn cầu chung của các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc Hàn Quốc, diễn ra tại một trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok.Tổng thống phát biểu rằng sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc mặc dù có chất lượng ưu việt, nhưng lại thiếu sức mạnh thương hiệu, nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác thị trường nước ngoài. Do đó, việc cần làm lúc này là đưa những sản phẩm đó trở thành thương hiệu tầm cỡ thế giới.Tổng thống khẳng định đã lựa chọn ra các doanh nghiệp "Brand K" dựa trên những tiêu chí hết sức nghiêm ngặt, để người người tiêu dùng hai nước có thể tin tưởng, trải nghiệm sản phẩm.Tổng thống nhận định nếu làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, vốn có sức cạnh tranh toàn cầu, được kết hợp với Thái Lan, một trung tâm về công nghiệp và du lịch, thì sẽ có thể phát huy sức mạnh vô cùng to lớn cho cả đôi bên. Sự kiện khai trương "Brand K" mang lại lợi ích cho nền kinh tế của cả hai quốc gia, là bước khởi đầu để đi tới "Cộng đồng kinh tế Hallyu".Trước đó, khi phát biểu tại "Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Thái" vào cùng ngày, Tổng thống Moon đã nhấn mạnh về sự hợp tác của hai nước, vì trật tự thương mại thế giới tự do và công bằng.Tổng thống cho rằng mở cửa thị trường và thương mại tự do đã từng là động lực đưa Thái Lan và Hàn Quốc đi từ những quốc gia nông nghiệp nghèo nàn trong quá khứ, trở thành cường quốc chế tạo tiêu biểu của châu Á. Do vậy, giờ đây hai nước có nghĩa vụ phải ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.Tổng thống hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác để sớm đạt được thỏa thuận về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên quy tắc mở cửa, bao trùm và minh bạch.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng nhấn mạnh một khi hòa bình được thiết lập trên bán đảo Hàn Quốc, một chân trời mới sẽ được mở ra trong hợp tác kinh tế song phương. Tổng thống Moon tin tưởng cả Mỹ và Bắc Triều Tiên đều đang quyết tâm đối thoại, và bày tỏ kỳ vọng lớn về hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba.Chiều ngày 3/9 (giờ địa phương), Tổng thống Moon di chuyển đến điểm công du tiếp theo là thủ đô Naypyidaw của Myanmar, dự kiến hội đàm với Tổng thống Win Myint, và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Myanmar trong 7 năm qua.