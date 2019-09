Điều chỉnh tăng trưởng kinh tế quý II xuống còn 1%

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/9 công bố số liệu điều chỉnh cho biết trong quý II năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 459.813,4 tỷ won (378,7 tỷ USD) tăng 1,04% so với quý I, thấp hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ công bố vào tháng 7 (1,1%). Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, GDP tăng 2%, thấp hơn mức tăng quý II năm 2017 (2,8%) và quý II năm ngoái (2,9%).Việc số liệu tăng trưởng được điều chỉnh thấp hơn số liệu sơ bộ công bố trước đó là do phản ánh thêm các tài liệu về hoạt động kinh tế tháng 6. Trong khi đầu tư thiết bị được điều chỉnh tăng thêm 0,8%, thì tiêu dùng Chính phủ và tổng chi tiêu ngân sách Nhà nước bị điều chỉnh giảm 0,3%.Xét theo từng lĩnh vực, ngành nông, lâm nghiệp tăng trưởng -3,6%, ngành chế tạo tăng trưởng 1,1%, ngành xây dựng 1,6%, ngành dịch vụ là 0,8%.Xét theo hạng mục chi tiêu trong GDP, đầu tư thiết bị tăng trưởng 3,2%, nhập khẩu tăng 2,9%, xuất khẩu tăng 2%, tiêu dùng Chính phủ tăng 2,2%, tiêu dùng tư nhân tăng 0,7%, đầu tư xây dựng tăng 1,4%.Trong quý vừa qua, Tổng thu nhập quốc dân (GNI), tức tổng các khoản thu nhập từ tiền lương, lãi, cổ tức mà toàn thể người dân thu được từ các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước, đạt 453.308 tỷ won (373,4 tỷ USD), tăng 0,2% so với quý I, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giảm phát GDP đạt -0,7%, mức thấp nhất sau mức -0,7% quý I năm 2006. Đây là một loại khái niệm về vật giá, phản ánh tổng hợp chỉ số vật giá tiêu dùng, giá xuất, nhập khẩu. Chỉ số này đã giảm liên tiếp ba quý, từ quý IV năm ngoái, cho thấy tình trạng vật giá thấp đang hết sức nghiêm trọng.