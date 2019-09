Tăng cường kiểm tra nhiễm xạ sản phẩm chế biến nhập từ Nhật Bản.

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc sẽ tăng cường kiểm tra nhiễm xạ đối với hàng hóa chế biến nhập khẩu từ Nhật Bản. Đây được xem là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho Hàn Quốc, đối phó với việc Tokyo viện lý do an ninh để siết chặt các quy định xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Seoul.Theo báo cáo được trình lên Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 4/9, Cơ quan Hải quan đã xây dựng phương án tăng cường nhân lực và thiết bị kiểm tra nhiễm xạ với các mặt hàng chế biến xuất xứ Nhật Bản. Đầu tiên, trong tháng này, cơ quan sẽ bố trí 12 máy phân tích hạt nhân mới tại Trung tâm kiểm tra container hải quan. Cho đến nay, khi thiết bị thăm dò chất phóng xạ phát chuông cảnh báo, hàng hóa bị kiểm tra sẽ được gửi đến cơ quan trực thuộc Ủy ban an toàn năng lượng hạt nhân để tiến hành phân tích chính xác. Tuy nhiên, nhiều khiếu nại cho rằng thời gian để có được kết quả phân tích nhiễm xạ mất khoảng một tuần, khiến hàng hóa bị thông quan muộn, dẫn đến công tác kiểm tra nhiễm xạ bị thu hẹp. Máy phân tích hạt nhân mới được trang bị sẽ xác định được ngay hàng hóa nhiễm loại chất phóng xạ nào và với hàm lượng bao nhiêu.Cùng với đó, Cơ quan Hải quan có kế hoạch yêu cầu Bộ Hành chính và an toàn phân bổ thêm nguồn nhân lực trên 50 người cho công tác kiểm tra trong năm sau. Trong thời gian tới, Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử cũng có kế hoạch bổ sung thêm nhân lực có chuyên môn cao.Ngoài ra, Cơ quan Hải quan sẽ mở rộng kiểm tra trực tiếp đối với các hàng hóa bằng máy đo mức độ nhiễm xạ cầm tay ở bước thông quan nhập khẩu. Khi có chuông cảnh báo đối với các container hàng hóa nhập khẩu từ các nước có lo ngại sản phẩm nhiễm xạ, sẽ tiến hành kiểm tra lại ngay lập tức.Sau sự cố nhiễm xạ của nhà máy hạt nhân ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản) năm 2011, Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) tiến hành kiểm tra nhiễm xạ đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, như các mặt hàng nông, thủy sản. Bộ Môi trường kiểm tra nhiễm xạ với các vật liệu phế thải nhập khẩu, trong khi Cơ quan Hải quan kiểm tra nhiễm xạ với các hàng hóa chế biến xuất xứ Nhật Bản.