Mỹ cử Phó Đại sứ dự Đối thoại an ninh Seoul

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc ngày 3/9 cho biết Phó Đại sứ Rob Rapson sẽ tham dự lễ khai mạc Đối thoại an ninh Seoul (SDD) diễn ra vào ngày 5/9.Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cho biết Đại sứ Harry Harris phải tham dự Hội thảo Ấn Độ Dương diễn ra tại Maldives trong tuần này, nên Phó Đại sứ Rapson sẽ thay mặt Đại sứ tham dự lễ khai mạc.Được biết, Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ kiêm Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams cũng sẽ tham dự lễ khai mạc Đối thoại an ninh Seoul.Thông thường, Mỹ cử nhân sự cấp Phó Trợ lý Bộ trưởng tham dự Đối thoại an ninh Seoul. Việc Washington cử Tư lệnh Bộ Tư lệnh liên quân và Phó Đại sứ tham dự như lần này là điều hiếm thấy.Có ý kiến phân tích rằng hành động trên của Washington nhằm dập tắt một số ý kiến phỏng đoán về dấu hiệu bất thường trong quan hệ Hàn-Mỹ sau khi Seoul quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật bất chấp sự phản đối của Washington.Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Se-young ngày 28/8 vừa qua đã triệu mời Đại sứ Harry Harris tới trụ sở Bộ Ngoại giao, đề nghị giới chức Mỹ kiềm chế nhắc lại lập trường thất vọng về quyết định chấm dứt Hiệp định GSOMIA của Seoul. Một số phân tích cho rằng việc Đại sứ Harris không tham dự Đối thoại an ninh Seoul, mà lại tham dự một hội thảo tại Maldives, đã gián tiếp thể hiện sự bất mãn, và càng cho thấy sự bất thường trong quan hệ Hàn-Mỹ.