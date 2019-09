Hàn Quốc đăng ký thành công hai tiêu chuẩn quốc tế về graphene và nano bạc

Photo : YONHAP News

Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 3/9 công bố đã đăng ký thành công tiêu chuẩn quốc tế về "Đặc tính của graphene hai chiều và phương pháp đo đạc theo từng đặc tính" và "Đặc tính của hạt nano bạc và phương pháp đo đạc", lên Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sau 5 năm chuẩn bị."Đặc tính của graphene hai chiều và phương pháp đo đạc theo từng đặc tính" định nghĩa về các đặc tính chính của graphene về mặt vật lý, hóa học, điện, quang học, và quy định về phương pháp thử nghiệm để đo đạc từng đặc tính.Graphene là một cấu trúc nano, kết hợp các nguyên tử các-bon thành một tấm phẳng nhiều tầng, hình dáng như một tổ ong, có chiều dày 0,2 nanomet (tương đương một phần tỷ mét). Vật liệu này có tính dẫn điện siêu việt gấp khoảng 100 lần so với đồng, tính dẫn nhiệt gấp hai lần so với kim cương, được sử dụng trong chíp bán dẫn tốc độ siêu lớn, màn hình, pin năng lượng mặt trời, pin sạc."Đặc tính của hạt nano bạc và phương pháp đo đạc" quy định về kích thước cần thiết của hạt nano bạc nhằm đảm bảo khả năng kháng khuẩn, đề ra phương pháp đo đạc, xác định về sự phân bổ, hàm lượng của hạt nano bạc trong sản phẩm, khi được áp dụng vào các mặt hàng như dệt may, vật liệu kiến trúc, màng lọc.Nano bạc là hạt bạc có kích thước cực nhỏ cỡ nanomet, có đặc tính kiềm hãm sự tăng trưởng của vi sinh vật, thường được sử dụng vào các sản phẩm có tính năng kháng khuẩn, khử mùi như điện tử gia dụng, dệt may, chất khử mùi, màng lọc làm sạch không khí, sơn. Việc đưa ra tiêu chuẩn quốc tế về phương pháp thử nghiệm nano bạc có thể góp phần sử dụng an toàn vật liệu nano bạc, nâng cao độ tin cậy của người tiêu dùng về sản phẩm.Thành quả trên mang ý nghĩa rất lớn, do Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các cường quốc về vật liệu như Mỹ, Anh, Nhật Bản. Đặc biệt, Nhật Bản đã chuẩn bị dự thảo tiêu chuẩn quốc tế về hạt nano bạc trong hàng chục năm qua, lại có lợi thế về công nghệ, nhưng rốt cuộc đã thua Hàn Quốc.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên kỳ vọng hai tiêu chuẩn quốc tế lần này sẽ trở thành tiền đề quan trọng để Hàn Quốc có thể giành quyền chủ đạo trong cuộc cạnh tranh phát triển các tiêu chuẩn quốc tế khác trong tương lai.