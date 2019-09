Đối thoại an ninh Seoul 2019 chính thức bắt đầu

Photo : YONHAP News

Đối thoại an ninh Seoul (SDD) 2019, một cơ chế thảo luận an ninh đa phương cấp Thứ trưởng Quốc phòng, bắt đầu ngày 4/9 và kéo dài trong ba ngày.Sự kiện năm nay có chủ đề "Chung tay vun đắp hòa bình: Thách thức và tầm nhìn", với sự tham gia của quan chức Quốc phòng, cao nhất là cấp Thứ trưởng, và giới chuyên gia đến từ hơn 50 quốc gia cùng 5 tổ chức quốc tế.Trong ngày 4/9, diễn ra cuộc họp của nhóm chuyên trách an ninh mạng các nước, nhằm chia sẻ ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực an ninh mạng, cùng Hội nghị cấp Thứ trưởng Quốc phòng 7 nước là Hàn Quốc, Uzbekistan, Philippines, Singapore, Ethiopia, Canada và Kazakhstan.Trong lễ khai mạc chính thức vào sáng 5/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo có bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lee Nak-yon phát biểu chúc mừng và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh phát biểu mở đầu.Đối thoại an ninh lần này bao gồm 4 phiên họp toàn thể về chủ đề như lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, hòa bình Đông Bắc Á, hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, và các phiên thảo luận đặc biệt về tình hình Đông Nam Á, Trung Đông, bán đảo Hàn Quốc.Đối thoại an ninh Seoul được tổ chức lần đầu vào năm 2012, năm nay là năm thứ 8, nhằm mục đích đóng góp vào hợp tác an ninh đa phương khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc.