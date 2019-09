Tăng cường kiểm tra xuất xứ thủy sản nhập khẩu

Photo : KBS News

Nhằm trấn an người dân về các mặt hàng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản, Chính phủ có kế hoạch giám sát chặt chẽ nội dung xuất xứ có được thể hiện rõ và đầy đủ trên bao bì sản phẩm hay không.Theo đó, công tác kiểm tra sẽ được tiến hành tại các siêu thị lớn, chợ truyền thống, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, và hơn 3.000 cơ sở kinh doanh quán ăn trên cả nước.Các đối tượng kiểm tra chủ yếu gồm có 8 loại, là cá minh thái tươi, cá tráp, dứa biển, cá cam, sò điệp, cá thu đao, cá chình và bạch tuộc.Đợt kiểm tra đặc biệt này là nhằm đối phó với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul.Hiện tại, có tới 97% cá minh thái đang được bán trên thị trường là nhập khẩu từ Nhật Bản, do Hàn Quốc đã cấm đánh bắt loại cá này ở vùng biển trong nước kể từ năm nay. Ngoài ra, toàn bộ cá cam, cũng như 99% dứa biển và 79% sò điệp nhập khẩu, là có xuất xứ Nhật Bản.Bên cạnh việc kiểm tra, mức xử phạt cũng rất nghiêm khắc. Nếu phát hiện trường hợp bán hàng không ghi rõ cụ thể xuất xứ, nguồn gốc, thì mức phạt cao nhất có thể lên tới 10 triệu won (hơn 8.200 USD), cố tình để sai thông tin về xuất xứ sẽ bị phạt tù dưới 10 năm, hoặc tiền phạt dưới 150 triệu won (hơn 124.000 USD). Mức thưởng cho người khai báo sai phạm cũng sẽ được tăng đáng kể từ 2 triệu won (hơn 1.650 USD) lên 10 triệu won (hơn 8.200 USD).Mặt khác, Chính phủ hiện đang tăng cường gấp đôi số lần kiểm tra an toàn đối với 17 mặt hàng thủy sản nhập khẩu từ Nhật Bản từng bị phát hiện có nhiễm phóng xạ hàm lượng thấp.